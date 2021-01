Savona, anziani presi a schiaffi, strattonati, insultati e minacciati: arrestate tre operatrici di una Rsa di Varazze

25 gennaio 2021 a

Strattonavano gli anziani, li insultavano, li minacciavano e li prendevano a schiaffi. Tre operatrici socio sanitarie in servizio nella residenza protetta La Villa di Varazze, in provincia di Savona, sono state arrestate dalla Guardia di finanza che ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona. Sono tutte e tre italiane, di 48, 58 e 64 anni, ora agli arresti domiciliari. I maltrattamenti nei confronti degli anziani, come dimostra il video diffuso dalla Guardia di finanza, avvenivano durante le operazioni di pulizia personale. Considerata la crudeltà dei fatti, l'autorità giudiziaria ha contestato anche l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera e della minorata difesa delle vittime che in alcuni casi non erano autosufficienti. I provvedimenti restrittivi sono stati disposti al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona.

