Terremoto, scossa di magnitudo 3 in provincia di Cosenza

Nuova scossa di terremoto. Questa volta in Calabria. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato alle ore 13.30 di oggi (25 gennaio) un sisma di magnitudo 3 in provincia di Cosenza. L'epicentro è stato individuato a circa quattro chilometri dal centro abitato di Parenti, comune di poco superiore ai duemila abitanti. La profondità è stata di circa 25 chilometri. Naturalmente la scossa è stata di bassa entità e quindi non si temono danni di alcun tipo. La giornata di ieri, domenica 24 gennaio, era stata caratterizzata ad un alto numero di lievi scosse in provincia di Catania, tutte legate all'attività del vulcano Etna.

