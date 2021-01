Quattro morti e 40 positivi in una casa di riposo vicino Roma. Contagiate anche 5 suore

25 gennaio 2021 a

Quattro morti e circa 40 positivi. E' il bilancio, provvisorio, del focolaio Covid che è divampato in una casa di riposo per anziani vicino Roma. La struttura situata nel territorio di Grottaferrata è stata isolata dalle autorità sanitarie, Secondo quanto si è aprreso il cluster è stato individuato nei giorni scorso dopo che operatori e ospiti della casa di riposo erano stato sottoposti al tampone. Tra i quaranta positivi ci sono anche una decina di operatori sanitari tra i quali anche 5 suore. L'unità di crisi della Regione Lazio sta monitorando la situazione per cercare di ricostruire, attraverso l'Asl competente, la catena dei contagi.

