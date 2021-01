Win for life, colpo della vita: vince 3mila euro al mese per i prossimi venti anni

25 gennaio 2021 a

a

a

Inizio settimana con una bella notizia sul fronte delle vincite al gioco. Uno scommettitore di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento, ha centrato la rendita numero 459 del concorso Win for Life Classico. Alle ore 12 di oggi, lunedì 25 gennaio, aveva infatti in mano la schedina vincente: 0 + 1, giocata al bar Gufo di piazza Marconi 17. I numeri fortunati sono stati 2 4 6 7 10 12 15 17 18 20, Numerone 12. Il vincitore per i prossimi venti anni otterrà una rendita di ben 3mila euro al mese. Un colpo che è destinato a cambiare la sua vita.

