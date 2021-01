Santo Domingo, italiana violentata e uccisa. Il killer: "L'ex socia voleva ereditare tutto". Giallo sul matrimonio

25 gennaio 2021 a

Omicidio di Santo Domingo, l'assassino reo confesso indica l'ex socia come la mandante dell'omicidio di Claudia Lepore, la 42enne di Carpi violentata, imbavagliata, uccisa e chiusa in un frigorifero. Pare aggravarsi - secondo quanto riporta il Resto del Carlino che cita i media dominicani - la posizione della modenese Ilaria Benati dopo le ultime dichiarazioni di Antonio Lantigua, detto El Chino, alla polizia dominicana. L'assassino ha riferito di aver avuto un rapporto sessuale con la vittima, poi hanno litigato.

A quel punto, ha riferito El Chino, ha ripensato a cosa gli aveva detto, secondo lui, Ilaria Benati: "‘Ti do 200mila pesos per ucciderla". La confessione prosegue: "L’ho strangolata con le mani e l’ho messa dentro al freezer. Poi ho preso le chiavi della sua macchina, la sua carta di credito e sono tornato a casa dalla mia famiglia. Qui ho iniziato a imbiancare le pareti di casa". Sulla stampa dominicana sono apparse anche alcune foto di Ilaria e Claudia vestite di bianco e si è parlato di matrimonio. Ma tra le due non c'è stata mai alcuna unione legale. Oltre a Ilaria Benati e indagato anche l'immobiliarista Jacopo Capasso. Si professano innocenti e sperano di poter chiarire tutto nel prossimo interrogatorio.

