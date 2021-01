Palermo, ragazza di 17 anni uccisa: arrestato il fidanzato per omicidio volontario

Pietro Morreale durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere

Sono scattate le manette per Pietro Morreale, il fidanzato di Roberta Siragusa (17 anni) il cui cadavere è stato ritrovato ieri. Il giovane è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il provvedimento di fermo - scrive l'Adnkronos - è stato emesso dalla Procura di Termini Imerese (Palermo). Il ragazzo di 19 anni che ieri ha fatto ritrovare il cadavere della sua fidanzata si trova nella caserma dei carabinieri dove il ragazzo si è presentato ieri mattina. Durante l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane, difeso dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, differentemente da come sembrava andare l’indagine, non ha confessato. Il tutto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito da un litigio per gelosia, ma non sono ancora chiare dinamiche.

