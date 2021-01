Alberto Genovese, ragazza in lacrime: "L'ho denunciato ma gli voglio ancora bene" | Video

25 gennaio 2021 a

a

a

"Non so se ero innamorata, ma mi ero affezionata molto a lui. E gli voglio ancora bene". Lo ha detto in lacrime una delle sei ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese per violenza sessuale. Lo ha fatto nel corso della puntata di Non è l'Arena a cui ha partecipato con un'altra delle giovani che lo accusano. Intervistata da Massimo Giletti, conduttore del programma di La7, ha spiegato come e perché si era legata all'imprenditore di Milano. E alla domanda di Giletti sui sentimenti che provava per lui, ha risposto lucidamente e poi è scoppiata in lacrime. Clicca qui per vedere il video e ascoltare le dichiarazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.