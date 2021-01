Terremoto Centro Italia, è morto Giulio Lattanzi: lanciò la battaglia per riportare i giornali nei borghi marchigiani

24 gennaio 2021 a

Terremoto Centro Italia: è morto Giulio Lattanzi. Fu una delle figure di spicco del dopo sisma del 2016, in particolare nelle Marche. Originario di Carrara, ma da anni residente a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, lanciò una battaglia per riportare i giornali cartacei e le riviste nei borghi marchigiani duramente colpiti dal sisma quando la popolazione era tornata ad abitare nelle Sae. Lattanzi aveva 83 anni ed era a Roma per delle cure. Sindacalista della Uil, era stato anche presidente dell'Anpi Altonera. I funerali si terranno martedì 26 gennaio alle ore 15 a Castelsantangelo nella Casa amici del Trentino, una delle strutture che fu donata dopo il terremoto.

