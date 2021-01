Brescia, muore ragazzo di 20 anni travolto da valanga in Mortirolo

24 gennaio 2021 a

Non ce l'ha fatta. Un ragazzo di 20 anni, residente in provincia di Sondrio, è morto dopo essere stato travolto nel pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio 2021, da una valanga in Mortirolo, nel comune di Monno, in Alta Valle Camonica, a circa 2300 metri di quota nel Bresciano. Lo riferisce il soccorso alpino e speleologico della Lombardia precisando che il giovane era con un gruppo di persone in motoslitta quando si è verificato il distacco. Sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), che a rotazione hanno portato sul posto i soccorritori del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, in tutto una trentina di operatori. Il giovane è stato estratto dalla neve e portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduto. L’intervento viene considerato concluso.

