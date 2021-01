Brescia, valanga in Mortirolo: estratto vivo un giovane, è gravissimo

24 gennaio 2021 a

a

a

Valanga in Mortirolo, è stato estratto vivo un ragazzo ed è gravissimo. A 2.700 metri si è staccata attorno alle 15 di oggi domenica 24 gennaio 2021 una valanga di grandi dimensioni. Per ore il personale delle squadre di soccorso - composte da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco - trasferito in prossimità di Malga Boschetto a bordo di più elicotteri, ha operato scavando nella neve.

Il giovane estratto vivo ma in gravissime condizioni è stato condotto in volo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una seconda persona, stando alle prime ricostruzioni, è invece stata solo sfiorata dalla valanga ed è risultata pressoché incolume, come riferisce Il giornale di Brescia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.