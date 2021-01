Serena Enardu, incendiata l'auto dell'ex concorrente del Grande Fratello vip. E' la seconda volta in pochi mesi

24 gennaio 2021 a

a

a

Secondo attacco incendiario nel giro di pochi mesi ai danni della showgirl e imprenditrice Serena Enardu nota per aver partecipato a "Uomini e Donne" e "Grande Fratello Vip". La sua automobile, una Land Rover è stata bruciata nella notte del 23 gennaio. Era parcheggiata sotto la sua abitazione a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Stesso copione di ciò che era avvenuto a Ferragosto quando un altra vettura dell'influencer era stata bruciata.

"Buona domenica, che notte di fuoco", dice Serena Enardu in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram: "Non ci sono parole per quello che è successo. Sono consapevole che nel mondo ci sono persone belle e brutte. E ogni tanto bisogna fare i conti con le persone brutte. Chi deve fare le indagini, le sta facendo. È un’altra che si supera. Mi rivolgo a tutte le persone che vivono nella zona, hanno le telecamere e possono essere di aiuto, anche in forma anonima possono recarsi dalla polizia. Ve ne sarei grata".

