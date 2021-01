Covid, altri 299 morti in Italia nelle ultime 24 ore e 11.629 nuovi contagi: tasso positività 5,3%

24 gennaio 2021 a

Arriva il bollettino del Covid in Italia di questa domenica 24 gennaio 2021. Sono 11.629 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.331), secondo i dati del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità a fronte di 216.211 tamponi effettuati su un totale di 29.893.362 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore soni stati 299 i decessi per un totale di 85.461 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.466.813 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 499.278 (+444 rispetto a ieri), 475.569 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 21.309 di cui 2.400 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 1.882.074 con un incremento di 10.885 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è Lombardia (1.375), Emilia Romagna (1.208) e Campania (1.069).

Sono 216.211 i tamponi eseguiti in 24 ore - come accennato - tra molecolari e antigenici (ieri 286.331) che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari al 5,3% (ieri 4,6%).

