Palermo, ragazza di 17 anni uccisa. Il fidanzato confessa: "Sono stato io"

24 gennaio 2021 a

a

a

Roberta Siragusa, 17 anni, è morta in provincia di Palermo. Il suo corpo è stato ritrovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. A condurre sul posto i carabinieri, una zona impervia dove è molto difficile arrivare, è stato il 19enne Pietro Morreale, fidanzato della giovane, che ha confessato l'omicidio: "L'ho uccisa e ho nascosto il corpo", avrebbe detto ai carabinieri. Insieme al padre e a un avvocato ha poi condotto i militari sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere.

Uccise la sua fidanzata e chiuse il suo corpo in una valigia, in manette bulgaro

Il cadavere, a quanto si apprende, sarebbe parzialmente bruciato. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese. Da sabato sera la famiglia di Roberta aveva fatto denuncia di scomparsa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.