Lecce, lancia bombola di gas dal primo piano sull'auto con all'interno moglie e figli: arrestato

24 gennaio 2021 a

a

a

Episodio grave e inquietante in provincia di Lecce con un uomo arrestato. E' accaduto a Racale dove l'uomo è uscito dal balcone della sua casa al primo piano e ha gettato una bombola del gas da dieci chili sull'auto della donna, che era all'interno della vettura insieme con i figli. La bombola ha distrutto il parabrezza, ma per fortuna il vetro ha resistito e nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito.

La donna ha deciso di denunciare e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Racale che hanno messo in sicurezza la bombola e subito dopo arrestato in flagranza l'autore, adesso in carcere a Lecce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.