Firenze, il mistero della 16enne in fuga con l'influencer conosciuta su Tik Tok. Le ultime tracce delle ragazze

24 gennaio 2021 a

a

a

Un caso. E adesso preoccupa. Una fuga da casa che vede i social all’origine. Selena Jennifer, 16 anni, di nazionalità peruviana e guatemalteca, è infatti comparsa dal 14 gennaio scorso dalla casa di Reggello, in provincia di Firenze, dove vive con la madre. Su Tik Tok o su Instagram avrebbe conosciuto una ragazza un pò più grande di lei, sicuramente più disinvolta, una diciassettenne di Pontedera (Pisa), e con lei sarebbe scappata.

"Non sono scomparsa sto bene!", avrebbe scritto Selene, sulla sua pagina Facebook. Poche parole che però non bastano a rassicurare i famigliari. "L’altra ragazza si spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia", ha scritto la madre in alcuni post su Facebook.

"Noi non smetteremo mai di cercarti", ha scritto rivolgendosi alla figlia. "Mami scusami, ma non mi sento tanto bene. Starò bene o da papi o da un’amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami, ti amo".

Poche parole su un foglietto strappato, le ultime prima di sparire, secondo "La Nazione", a metà gennaio. La ragazzina è partita senza soldi, né documenti e neppure il cellulare perché le era stato tolto per punizione un paio di giorni prima. Con sé aveva solo la borsa con i trucchi e il tablet del fratello maggiore. Il padre, che abita a Scandicci (Fi), però non hai visto arrivare la figlia.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Figline Valdarno e il caso è arrivato anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto? di Raitre. Una settimana fa Selena ha telefonato al fratello e le chiamate sarebbero partite dal cellulare della ragazza con cui è in fuga, una influencer, nota nel mondo virtuale (è seguita da migliaia di follower) ma anche alle forze dell’ordine: lo scorso anno era finita nei guai per aver bullizzato e costretto a spogliarsi su Instagram un ventenne disabile, che aveva poi pensato al suicidio. Dalle foto pubblicate in questa settimana sui social è possibile tracciare il viaggio di Selene e dell’amica conosciuta sui social in treno: Verona, Novara, Milano, Torino. L’ultima segnalazione sarebbe arrivata giovedì da Bologna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.