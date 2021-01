Bolzano, coniugi scomparsi: ricerche nell'Adige, trovati indumenti ma non sono di Peter e Laura

23 gennaio 2021 a

Un'altra giornata di ricerche nel fiume Adige ma nessuna traccia di Peter e Laura Neumair, i coniugi scomparsi da Bolzano il 4 gennaio scorso. Si sono concentrate in particolare nella diga di Mori, dove i carabinieri ed i vigili del fuoco hanno setacciato il fiume. Nessuna traccia però della coppia scomparsa.

Il fiume ha restituito alcuni indumenti ma che non appartenevano ai due coniugi. Le ricerche - riporta altoadige.it - proseguiranno senza sosta. Il figlio Benno è indagato per la loro scomparsa. La posizione del giovane si era fatta più pesante quando si era appreso che il sangue ritrovato al ponte di Vadena, poco lontano dalla discarica Ischia-Frizzi, sarebbe del padre Peter. Le analisi degli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma, affermano che non si tratta solo di una semplice "compatibilità", ma che quelle gocce di sangue sono proprio del papà di Benno.

