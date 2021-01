Vaccini, Arcuri: "Da AstraZeneca 3,4 milioni di dosi entro fine marzo". Diffida per Pfizer ed esposto

23 gennaio 2021 a

a

a

Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha parlato del tema legato ai vaccini nel corso del vertice con le Regioni e il ministro della Salute Roberto Speranza, convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

"Se il vaccino AstraZeneca sarà approvato dall’Ema avremo 3,4 milioni di dosi entro fine marzo e non le otto milioni di dosi assicurate in precedenza".

Secondo quanto si apprende, il commissario all’emergenza Covid e vaccini, Domenico Arcuri, durante l’incontro con le Regioni, ha spiegato che lunedì, quando l’Avvocatura dello Stato avrà terminato gli approfondimenti,"potremo procedere contro Pfizer sui canali già condivisi: diffida per inadempimento sul territorio nazionale; Esposto per potenziale danno a salute presso una procura italiana; Richiesta al foro di Bruxelles per inadempimento per conto del governo italiano e delle Regioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.