Ufficiale della Costa Crociere di Ortona sparisce nel mare della Danimarca: è giallo

E' giallo sulla scomparsa di un ufficiale della Costa Crociere. Da giorni non si hanno notizie di Alessio Gaspari, 25 anni di Ortona (Chieti), terzo ufficiale di coperta in servizio su una delle navi della flotta. Da quello che si è appreso i familiari hanno allertato la diplomazia per capire cosa è accaduto, ma ancora non si hanno notizie. Sul ponte della nave sono stati trovati alcuni sui effetti, ma dell'ufficiale nessuna traccia. Era atteso a casa da alcuni giorni.

Le indagini stanno cercando di fare luce su quanto è avvenuto. Sono state avviate anche ricerche in mare, finora senza esito. "Non si hanno notizie certe su cosa gli sia capitato e non si capisce ancora nulla su questa scomparsa - dice il sindaco di Ortona Leo Castiglione- Siamo tutti vicini alla famiglia in attesa di capire dove è Alessio, augurandoci che nulla di male gli sia successo".

