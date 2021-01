Catania, è positivo al Covid ma continua a lavorare: arrestato

23 gennaio 2021 a

Continuava ad andare al lavoro nonostante il tampone positivo al Covid. Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri di Linguaglossa, comune in provincia di Catania, per aver violato le norme anti contagio. Secondo la ricostruzione dei militari pur sapendo essere positivo al coronavirus ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa che prevede un contatto costante con il pubblico. L'arrestato ha anche proseguito a frequentare supermercati e altri negozi di alimentari per approvvigionarsi, mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica, sottoponendo le persone con le quali è venuto a contatto al rischio di contrarre il virus.

