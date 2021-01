Brescia, valanga a Campolaro. Si cercano persone sotto la neve

23 gennaio 2021 a

Ore di apprensione a Campolaro, frazione montana del comune bresciano di Bienno. Nella tarda mattinata si è staccata una valanga dal Monte Trabucco. La neve ha raggiunto il paesino ed ha travolto alcune auto in sosta raggiungendo 15 abitazioni del borgo che si trova a 1.450. C'è timore che la valanga possa aver travolto gli sci alpinisti che, specie nel fine settimana, sono presenti in quella zona. Nelle ricerche sono coinvolti i vigili del fuoco e tecnici del Soccorso Alpino. Presenti specialisti Saf (speleo-alpino-fluviale) e unità cinofile. Due elicotteri stanno sorvolando la zona per verificare la presenza di persone coinvolte nella slavina.

