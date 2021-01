Trentino, morto nell'incendio della sua casa a Rovereto. Si tratta di un uomo di 68 anni

23 gennaio 2021 a

Dramma a Rovereto, in Trentino. Un uomo di 68 anni è morto in un incendio divampato all'alba del 23 gennaio nel suo appartamento. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini del condominio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma l'uomo era già deceduti. Inutili i tentativi di rianimazione. Il rogo è stato tempestivamente spento dai vigili del fuoco. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Rovereto.

Le fiamme hanno investito l'appartamento al primo piano di una palazzina in via Leonardo da Vinci. Secondo il Tgr Rai l'uomo avrebbe chiesto aiuto ai vicini, che hanno dato l'allarme: sono accorsi l'ambulanza del 118 con i vigili del fuoco e i carabinieri di Rovereto. Purtroppo però non è stato possibile salvarlo, che sarebbe rimasto vittima delle esalazioni di fumo.

