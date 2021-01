Grosseto, morta bambina di 8 anni dopo caduta in piscina

22 gennaio 2021 a

Bambina di 8 anni cade nella piscina con la bici e muore. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata del 22 gennaio a Capalbio, nel Grossetano, in località La Vallerana. Da una prima ricostruzione sembra che la piccola stava in bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è caduta nella vasca dove c'era ancora acqua. Sono ancora in corso gli accertamenti, ma una delle ipotesi è che la bambina è morta affogata.

L'incidente è avvenuto all'interno del podere dove la bambina viveva con i genitori, di origine romena, in una casa in affitto. Il padre lavora in un'azienda agricola. Sul posto insieme ai sanitari intervenuti i carabinieri.

