Morto il musicista Lorenzo Parigi, investito da un'auto. Aveva 73 anni

E' morto Lorenzo Parigi. Aveva 73 anni ed era un noto musicista, ex direttore di orchestra. E' deceduto a causa delle ferite che ha riportato in un incidente stradale a Calenzano, in provincia di Firenze, intorno alle 21 di giovedì 21 gennaio. I carabinieri quando sono arrivati sul posto hanno trovato il personale del 118 che aveva già constatato il decesso. Dai primi rilievi è emerso che un uono di 41 anni, alla guida della propria auto, ha investito il musicista mentre stava attraversando la strada. Si è fermato per prestare immediatamente soccorso. Gli esami hanno confermato che non aveva consumato alcol. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale, il veicolo posto sotto sequestro.

