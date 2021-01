Bolzano, svolta nelle indagini dei coniugi scomparsi: trovata giacca vicino al fiume. Potrebbe appartenere a Peter

21 gennaio 2021 a

Coppia scomparsa a Bolzano, nuova svolta nelle indagini. Nelle ultime ore è trapelata la voce, non confermata dalle forze dell’ordine, che una giacca trovata durante una ricerca vicino al fiume sarebbe uguale a quella che indossava Peter al momento della scomparsa. Ne dà notizia altoadige.it che riferisce come si tratti di una notizia che se confermata sarebbe molto importante per riuscire a dare una risposta al giallo della scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair.

L'unico indagato è il figlio Benno Neumair (l'ultimo ad averli visti il 4 gennaio) per duplice omicidio e occultamento di cadavere. I suoi difensori sono certi che l’uomo chiarirà presto la sua posizione. Tracce di sangue sono state trovate dai Ris nell'auto e in un ponte sull'Adige.

