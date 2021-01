Firenze, cavallo in un fosso salvato con la gru dei vigili del fuoco

21 gennaio 2021 a

Toscana, intervento dei vigili del fuoco del Comando di Firenze nel pomeriggio di oggi giovedì 21 gennaio 2021 a Reggello in località Cancelli per soccorrere un cavallo finito in un fosso.

L'animale non riusciva a rimettersi in piedi e a uscire fuori. Dopo aver liberato lo spazio intorno, l'animale è stato sollevato tramite l'utilizzo dell'autogru e rimesso in piedi. All'operazione, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, era presente anche un veterinario che ha assistito l'animale durante tutte le operazioni. Il veterinario, questa è la buona notizia, a quanto si apprende ha constatato le buone condizioni nelle quali si trova il cavallo.

