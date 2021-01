Roma, assembramenti al centro commerciale per l'arrivo delle nuove scarpe Nike

21 gennaio 2021 a

Assembramenti al centro commerciale per l'arrivo delle nuove scarpe Nike. E' accaduto oggi, 21 gennaio, a Roma nel centro commerciale Euroma. Secondo quanto riferisce Roma Today (clicca qui) fin dall'alba si sono formate delle file fuori dai negozi per potersi accaparrare sneakers. le immagini dei ragazzi in fila sono diventate virali sui social. Nonostante tutte le misure adottate per il contingentamento degli ingressi e i controlli ai varchi sono stati inevitabili gli assembramenti. Tutti i ragazzi in fila indossavano la mascherina, ma alcuni hanno atteso in piedi per ore. Il centro commerciale è aperto durante la settimana dalle 9 alle 21. Ancora nel pomeriggio c'erano lunghe file.

