Covid, altri 521 morti e 14.078 casi in Italia nelle ultime 24 ore

21 gennaio 2021 a

a

a

Diffuso il bollettino del ministero della Salute del 21 gennaio sull'emergenza Covid, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.078. I morti sono 521. Sono in lieve calo i test effettuati in Italia nelle ultime 24 ore: tra tamponi e test rapidi sono 267.567 (ieri erano 279.762). Nonostante il calo dei test, sono aumentati i nuovi contagi, 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri. Il rapporto test-positivi è al 5,2 per cento, rispetto al 4,8 di ieri, conteggiando anche i test antigienici rapidi. È pari a 20.519 il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.827.451 dall’inizio della pandemia. Scende il numero degli attualmente positivi che è di 516.568, in calo di 6.985 unità rispetto a ieri. In calo a 2.418 le persone ricoverate in terapia intensiva, 43 in meno rispetto al 20 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.