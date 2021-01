Bolzano, coniugi scomparsi: chi è Benno Neumair sospettato di aver ucciso i genitori e occultato i corpi. Fitness e cani come passioni

21 gennaio 2021 a

Coniugi scomparsi a Bolzano dal 4 gennaio scorso. Il figlio Benno Neumair, 30 anni è indagato per l'omicidio dei genitori e per l'occultamento dei loro corpi.

Benno insegna matematica nella scuola di via Leonardo da Vinci, dove un gruppo di genitori avrebbe chiesto la sospensione dell’insegnante secondo quanto riporta il sito altoadige.it che ha tracciato un profilo del ragazzo.

"Forse ha un carattere un po’ particolare - commenta l’avvocato Flavio Moccia al sito - ma gli studenti lo adorano. Non mi risulta che nessuno abbia chiesto di sospenderlo".

Dopo il diploma al liceo scientifico, Benno si è laureato in Sport e nutrizionismo all’Università di Innsbruck. Ha lo sport e segnatamente il fitness come passione.

Nei video postati su Facebook e YouTube, il giovane documenta le performance atletiche ma soprattutto suggerisce una serie di esercizi per ottenere un fisico perfetto.

Oltre ai video, ci sono tante foto scattate assieme al suo cane. L’altra sua grande passione. "In famiglia è lui incaricato di occuparsi del cane. Infatti ha raccontato - riferisce la fonte - che la notte tra il 4 e il 5 gennaio, l’ha passata a casa di un’amica ad Ora.

Ma tra le 5 e le 6 di mattina di martedì era tornato nell’appartamento dei genitori in via Castel Roncolo, proprio per portare fuori il suo amico a quattro zampe. La stanza dei genitori era chiusa e lui aveva pensato dormissero".

