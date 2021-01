Bolzano, coniugi scomparsi. I Ris a caccia di tracce nella casa di Peter e Laura | Video

21 gennaio 2021 a

a

a

I carabinieri del Ris sono nell'abitazione di Peter e Laura Neumair, i coniugi di Bolzano che sono scomparsi il 4 gennaio e che, si sospetta, siano stati uccisi. I militari del reparto scientifico stanno cercando tracce utili alle indagini nella casa posta sotto sequestro. Secondo quanto riferito durante la puntata del 21 gennaio di Storie Italiane in onda su Rai1. E' indagato per omicidio e occultamento di cadavere il figlio Benno che, secondo l'ipotesi degli investigatori, avrebbe ucciso i genitori in casa tra le 18.30, quando la madre è rientrata in casa, e le 21 quando è uscito per andare a trovare la ragazza che sta a 24 chilometri di distanza.

Secondo questa ipotesi si sarebbe sbarazzato dei corpi dei genitori gettandoli nel fiume Adige proprio nel percorso che va dalla sua casa fino a quella della fidanzata. Gli investigatori hanno trovato delle tracce di sangue - che sembrano appartenere a Peter - su un ponte sul fiume e l'auto di Benno è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza che sta nelle vicinanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.