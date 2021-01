Tik Tok, bambina di 10 anni in rianimazione a Palermo dopo il Black out challenge

21 gennaio 2021 a

Una bimba di 10 anni è ricoverata in rianimazione a Palermo dopo la partecipazione al folle gioco Black out challenge su Tik Tok. La prova di soffocamento estrema si è trasformata in una tragedia. La piccola è stata trasportata all'ospedale Di Cristina di Palermo dai genitori, nel pieno di un arresto cardiocircolatorio a causa dell'asfissia prolungata. Il suo cuore si è fermato per diversi minuti, prima di ricominciare a battere per le manovre di rianimazione che sono state eseguite dal personale sanitario. Stando a quanto scrive La Repubblica, le sue condizioni restano molto gravi. Il Black out challenge ha già causato tragedie in passato.

