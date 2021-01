Bolzano, coniugi scomparsi: forse avvelenati. La nuova pista per svelare il giallo di Peter e Laura

21 gennaio 2021 a

Spunta una nuova ipotesi sulla scomparsa dei coniugi di Bolzano, Peter e Laura Neumair, dei quali non si hanno più notizie dal 4 gennaio scorso. Gli inquirenti ritengono che la coppia possa essere stata avvelenata e per questo l'abitazione viene posta al setaccio.

Il figlio Benno è l'unico sospettato, indagato a piede libero per duplice omicidio e occultamento di cadavere. L'ipotesi dell'avvelenamento, secondo altoadige.it - si affianca a quella di un atto violento che vedrebbe nel figlio Benno l’esecutore del delitto. Tracce di sangue sono state trovate in auto e in un ponte sull'Adige, si attendono i risultati.

I carabinieri del Ris di Parma - riferisce la fonte - hanno lavorato per ore nell’alloggio di via Castel Roncolo 22 dove vivevano Laura e Peter. Massimo riserbo sull’esito delle ricerche che oggi proseguiranno nell’appartamento adiacente che doveva essere affittato per il figlio Benno.

