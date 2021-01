Bolzano, coniugi scomparsi: "potrebbero essere chiusi da qualche parte". Il sospetto del figlio Benno a Chi l'ha visto?

21 gennaio 2021 a

Peter e Laura Neumair, dei coniugi di Bolzano non si hanno più notizie dal 4 gennaio scorso. L'ultimo ad averli visti è il figlio Benno che è il sospettato per l'uccisione dei genitori e per averne occultato i cadaveri.

La trasmissione Chi l'ha visto? in onda su Rai3 mercoledì 21 gennaio, è tornata ad occuparsi del caso ed ha mostrato un video nel quale ha avvicinato Benno prima che venisse indagato. Nel video il giovane avanza l'ipotesi che i genitori "potrebbero essere chiusi da qualche parte". La trasmissione di Federica Sciarelli ha ricevuto anche la chiamata di un telespettatore che ha indicato una strada laterale al ponte di Vadena (sono state ritrovate tracce di sangue) dove sarebbe stato facile gettare i corpi nell'Adige.

