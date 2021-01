Bolzano, coniugi scomparsi: telespettatore a Chi l'ha visto? suggerisce una stradina vicino al ponte di Vadena per svelare il giallo

20 gennaio 2021 a

Coniugi scomparsi a Bolzano dal 4 gennaio. In chiusura di trasmissione di Chi l'ha visto? su Rai3, un inviato del programma condotto da Federica Sciarelli in onda mercoledì 20 gennaio, è andato sul ponte di Vadena dove sarebbero state trovate tracce di sangue. La procura ha sospetti sul figlio Benno che è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Su segnalazione di un telespettatore viene mostrata una stradina che conduce all'Adige e che passa a fianco del fiume e quindi laterale al ponte in questione. L'inviato mostra come sia facilmente accedere al passaggio con una macchina adeguata. Il giallo della scomparsa di Peter e Laura Neumair non è stato risolto e le macchie trovata sul ponte e sull'auto della famiglia verranno analizzate dal laboratorio del Ris per stabilire se il Dna è della coppia. La domanda che si è posta il programma è la seguente: sarebbe stato possibile gettare i corpi dal ponte senza essere visti?

