Covid, altri 524 morti in Italia e 13.571 casi. Indice positività al 4,8%

Sono 13.571 nuovi casi su 279.762 tamponi, i morti 524. Il rapporto positivi-tamponi è al 4,8%, un dato che risente dell'inserimento dei tamponi rapidi antigenici nel computo del totale. Sono questi i dati del bollettino sull'emergenza coronavirus del 20 gennaio 2021. I decessi, secondo i dati del ministero della salute sono in calo nelle ultime 24 ore (ieri 19 gennaio erano 603). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che in totale sono 2.461 (-26). Calano di 230 unità i ricoverati nei reparti ordinari.

Il totale dei casi riscontrati in Italia dall'inizio della pandemia è di 2.414. I guariti nelle ultime 24 ore sono 25.015 dunque il numero dall'inizio dell'emergenza è di 1.806.932.

