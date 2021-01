Bolzano, coniugi scomparsi. "Sono esaurito, ho cani poliziotto e Ris in casa", il figlio indagato parla a Chi l'ha visto?

20 gennaio 2021 a

Continua il mistero dei coniugi scomparsi a Bolzano. I sospetti sono caduti sul figlio della coppia e in una intervista telefonica a “Chi l’ha visto” che stasera mercoledì 20 gennaio si occupa del caso su Rai3, Benno Neumair risponde alla chiamata della giornalista della trasmissione condotta da Federica Sciarelli il cui video è stato pubblicato dal sito del Corriere della Sera. Il figlio dei due coniugi scomparsi a Bolzano il 4 gennaio scorso è sospettato dagli inquirenti di omicidio e occultamento di cadavere.

"In questo momento sono la persona sbagliata a cui chiedere interviste, sono esaurito. Ho cani poliziotto e Ris in casa a tutte le ore per controlli e prove di Dna. Non ce la faccia adesso, sono stato l’ultimo a vedere i miei genitori e sono con i carabinieri per le indagini", ha spiegato al telefono.

