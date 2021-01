Covid, altri 603 morti in Italia e 10.497 casi nelle ultime 24 ore

19 gennaio 2021 a

Ancora pesante il bilancio delle vittime e dei contagi per il Covid. Il bollettino di oggi, martedì 19 gennaio, parla di altri 603 morti in Italia e di 10.497 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 254.070 i tamponi processati, in netto aumento rispetto ai 158.674 di ieri, con il rapporto test-positivi che scende dal 4,1 per cento, rispetto al 5,5 di ieri, conteggiando anche i test antigienici rapidi, 486.492 nelle ultime 24 ore. È pari a 21.428 il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.781.917 dall’inizio della pandemia. Scende il numero degli attualmente positivi che è di 535.524, in calo di 11.535 unità rispetto a ieri. In calo a 2.487 le persone ricoverate in terapia intensiva, 57 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 22.699 le persone ricoverate con sintomi, 185 in meno rispetto a ieri. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Sicilia (1.641), il Lazio (1.100), l’Emilia Romagna (1.034), il Veneto (957) e Lombardia (930).

