Osho, la pagina Facebook di nuovo online. Non era stata censurata, il social ha riconosciuto il suo errore

La pagina Facebook Le più belle frasi di Osho è tornata online. Nella serata di lunedì, 18 gennaio, non era raggiungibile. Federico Palmaroli, l'autore delle foto con commento, apprezzate in tutta Italia, e pubblicate sulla prima pagina de Il Tempo, ha spiegato che la causa della chiusura momentanea non è stata la censura. Lo ha fatto direttamente su Fb con un post: "La chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è né violenta né offensiva". Semplicemente "m’ero scordato de pagà ‘na bolletta", scherza Palmaroli. Poi torna serio: "C’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di Facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto. Comunque per sicurezza il libro compratevelo…’n se sa mai".

