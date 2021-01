Brescia, arrestato per il ricatto hot: "5 mila euro o pubblico le foto intime di vostra figlia". Arriva la polizia

19 gennaio 2021 a

Arrestato per il ricatto hot. La polizia di Brescia ha fatto scattare le manetta a un 21enne di origini egiziane responsabile di estorsione nei confronti dei genitori di una 14enne. I genitori della minore lo avevano denunciato perché costretti a pagare 1.200 euro per impedire la divulgazione di immagini intime della figlia che il giovane era riuscito a ottenere. Dopo aver pagato, l'estorsione era proseguita con l`ulteriore richiesta di 5 mila euro.

Secondo i genitori il ragazzo, in cambio della distruzione delle fotografie, aveva chiesto all`adolescente di compiere atti sessuali. Concordate le modalità con cui chiedere l`appuntamento per l'effettuazione dello scambio, è scattata l`operazione di polizia: il giovane estorsore è stato così arrestato in flagranza di reato mentre riceveva il denaro. Nel corso della perquisizione personale gli è stato sequestrato anche lo smartphone, nel quale è stata rivenuta la presenza di diverse immagini di natura pedopornografica.

