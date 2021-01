Report, rivolta al carcere di Modena: la testimonianza di un detenuto. "Il sangue schizzava sulle divise dei poliziotti" | Video

18 gennaio 2021 a

a

a

Report ha indagato i fatti avvenuti durante la rivolta al carcere di Modena nella puntata di lunedì 18 gennaio. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha dedicato un ampio servizio al tema, di cui riportiamo di seguito un video, nel quale un detenuto racconta la sua testimonianza. L'uomo ha raccontato di aver preso così tante manganellate, pur non avendo preso parte alla rivolta, che il sangue schizzava sulle divise e i caschi dei poliziotti. In quei giorni hanno perso la vita nove detenuti. Sotto accusa la violenza che sarebbe stata usata da agenti della polizia penitenziaria per ristabilire l'ordine nella struttura.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.