Report, Figc non paga l'Imu sul centro di Coverciano: l'inchiesta "tassa azzurra" | Video

18 gennaio 2021 a

a

a

Al centro della puntata di lunedì 18 gennaio del programma Report c'è l'inchiesta "tassa azzurra", per la quale la Figc non ha pagato l'Ici-Imu al Comune di Firenze dal 2007 per circa un milione di euro per il centro tecnico federale di Coverciano. Nel video di seguito c'è un estratto del servizio che indaga lo scontro in atto tra Federcalcio e Comune, arrivato ora in Cassazione. Coverciano ospita il centro tecnico della Federcalcio, dove si allena la nazionale italiana. Otto ettari tra campi sportivi, un auditorium, un albergo e un ristorante. Federcalcio sostiene di avere diritto all’esenzione per gli enti non commerciali che esercitano attività sportiva e di promozione dello sport.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.