La Figc non paga l'Imu per Coverciano da oltre 10 anni: scontro tra Federcalcio e Comune di Firenze

La Figc non paga al Comune di Firenze l'Ici - oggi Imu - da oltre 10 anni per il centro tecnico federale di Coverciano, dove si allena la nazionale di calcio. Per un totale di tributi non riscossi che ammonta a 428 mila euro, a cui aggiungere interessi e sanzioni maturati negli anni, che farebbero lievitare la somma a quasi un milione. Il caso è stato già oggetto di carte bollate e scontri tra Comune e Federcalcio e ora sarà la Cassazione a decidere. Secondo la Figc, sul terreno che ospita il centro ci sarebbe un'esenzione, stante la classificazione urbanistica E9, ma secondo il municipio no. Ed è proprio questo l'oggetto del contendere, al centro anche di numerose interrogazioni in consiglio comunale e incontri istituzionali dal 2007 ad oggi. Il caso sarà anche al centro della puntata di Report, su Rai 3, di lunedì 18 gennaio.

