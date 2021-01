Pisa, attenzioni sessuali verso studentessa di 15 anni: insegnante denunciato e sospeso

18 gennaio 2021 a

Un insegnante di 40 anni di Pisa avrebbe avuto attenzioni morbose di carattere sessuale nei confronti di una sua studentessa che di anni ne ha solo quindici. Quando i genitori della ragazza si sono resi conto del comportamento ambiguo del docente, non hanno esitato, presentando subito denuncia. La sezione specializzata nei reati commessi in danno dei minori della squadra mobile della questura di Pisa ha avviato immediatamente le indagini che hanno fatto emergere le responsabilità a carico del professore quarantenne. L'insegnante è stato sottoposto alla misura cautelare interdittiva e alla sospensione dell'incarico per un anno a seguito della richiesta del gip.

