Ascoli Piceno, ucciso ex collaboratore di giustizia: fermati un rumeno e il nipote di 17 anni

Omicidio volontario: ad Ascoli Piceno indagato un ragazzo di 17 anni. E' il nipote di Petre Lambru, rumeno 57enne, arrestato nella notte di venerdì per l'uccisione di Franco Lettieri (nella foto), un uomo di 56 anni di Salerno, ex collaboratore di giustizia che viveva nella città marchigiana. A zio e nipote viene contestato il reato di omicidio volontario. Lettieri non sarebbe stato ammazzato per il suo passato da collaboratore di giustizia. Sembra che per le indagini siano molto importanti le dichiarazioni del 17enne su quanto accaduto nella sera del 15 gennaio, rese in maniera spontanea ai carabinieri. Il ragazzo è stato trasferito in una casa protetta. Domani udienza di convalida per lo zio, Petre Lambru, che continua a negare di essere stato lui ad aver materialmente ucciso Lettieri. La vittima prima di morire ha chiamato il 112 e rivelato chi lo aveva accoltellato.

