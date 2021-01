Terremoto, scossa di magnitudo 3.5. Epicentro a pochi chilometri da Potenza

18 gennaio 2021 a

Scossa di terremoto in provincia di Potenza nella notte tra domenica 17 gennaio e lunedì 18. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno registrato un sisma di magnitudo 3.5, avvenuto tredici minuti dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato individuato nel territorio comunale di Anzi (paese di appena 1.500 abitanti), a pochi chilometri dal centro abitato e a 42 di profondità. Il terremoto è stato avvertito da molte persone che, come sempre accade in questi casi, lo hanno segnalato sui social. Non sembrano esserci danni. Un minuto dopo la mezzanotte una scossa di magnitudo 2.6 era stata già registrata in provincia di Mantova, epicentro a Porto Mantovano.

