Roma, fugge dal carcere di Rebibbia: prima scavalca la rete, poi il muro di cinta. Caccia all'uomo

17 gennaio 2021 a

Ancora una evasione dal carcere di Rebibbia. Oggi, domenica 17 gennaio, intorno alle ore 17, un romano di 41 anni è riuscito a scappare dal penitenziario dove avrebbe dovuto scontare altri sei anni di reclusione. E' il segretario del sindacato della polizia penitenziaria Spp, Aldo Di Giacomo, a denunciare l'episodio e a spiegare per l'ennesima volta che la causa è la carenza di personale. Sembra che abbia scavalcato la rete della zona del passeggio per poi saltare il muro di cinta. La struttura di Rebibbia non è nuova alle evasioni. Nella capitale è immediatamente scattata la caccia all'uomo: decine di poliziotti impegnati nella speranza di prenderlo prima possibile.

