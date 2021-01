Morto per il Covid: ancora un medico ucciso dal virus. Era uno specialista del 118

17 gennaio 2021 a

a

a

Ancora un medico morto a causa del Covid 19. E' il dottor Giuseppe De Vita di Trebisacce (Cosenza), specialista del 118. Era stato ricoverato il 3 dicembre e per le complicazioni della malattia era stato trasferito nella terapia intensiva di Cosenza, poi a Catanzaro. Si è spento della notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio. Aveva 63 anni. Era un professionista stimato e molto apprezzato in tutto il territorio. Claudio Picarelli, segretario regionale della Federazione ha dichiarato che la comunità medica e sindacale non dimenticherà "questa tragica perdita. Era un professionista generoso e impegnato nella difesa dei colleghi anche attraverso il sindacato". E' stato dall'inizio tra i più esposti nella lotta contro l'epidemia spesso "al lavoro a mani nude o con organizzazione e condizione di sicurezza insufficienti e inadeguate". Lascia la moglie Alessandra e il figlio Francesco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.