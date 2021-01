Imperia, bimbo di due anni precipita dal balcone. Nel 2017 era morto così il fratellino

17 gennaio 2021 a

A Imperia un bambino di due anni è precipitato dal terrazzo dal secondo piano di una abitazione. E' caduto da 5-6 metri ed è stato immediatamente trasportato all'ospedale Gaslini di Genova. Nonostante il codice rosso, la vita del piccolo non sembra essere a rischio. La famiglia del bimbo aveva vissuto una tragedia praticamente identica nel 2017. Aveva infatti perso un figlio, anche in quel caso caduto da un terrazzo. Il piccolo aveva due anni e mezzo e stava giocando insieme ai fratellini. Era precipitato nel vuoto per circa sei metri, riportando gravi traumi e morendo dopo essere stato operato d'urgenza all'ospedale Gaslini.

