Covid, in Italia ancora 377 morti e 12.415 contagi (211.078 test). La percentuale di positività continua a scendere: 5.9%

17 gennaio 2021 a

a

a

In Italia i nuovi positivi al Covid 19 sono 12.415 mentre i morti 377. Sono i dati principali del bollettino della giornata di oggi, domenica 17 gennaio. I test eseguiti sono stati 211,078. Il tasso di positività continua a scendere e attualmente è del 5,9%. Nella giornata i ieri, sabato 16, i decessi erano stati 475 e i nuovi casi 16.310 (su 260.704 test). In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: -17 rispetto alle 24 ore precedenti. Il totale attuale è di 2.503. Nei reparti ordinari i ricoveri sono 22.757 e anche questo dato registra un lieve calo, -27. Le guarigioni nelle ultime ore sono state 16.510, portando il totale a un milione 745.726. Scendolo gli attualmente positivi: 553.374. (-4.343). I decessi complessivi dall'inizio della pandemia salgono a 82.177, mentre i contagi a due milioni 381.277.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.