Terremoto, ancora scosse in Sicilia. La più forte di magnitudo 3 in provincia di Messina

17 gennaio 2021

Ancora scosse di terremoto in Sicilia. i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3 in provincia di Messina. L'epicentro è stato individuato ad un chilometro da Mistretta, un comune di circa 4mila 500 abitanti, e a nove di profondità. L'evento è stato registrato alle ore 17.11 di oggi, domenica 17 gennaio, e ovviamente non ci sono conseguenze per gli edifici. La scossa dopo due minuti è stata seguita da un secondo terremoto più lieve, stavolta di magnitudo 2.4, stesso epicentro. In mattinata, invece, alle ore 8.04 i sismografi dell'Istituto avevano registrato un evento sismico con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania: magnitudo 2.4.

