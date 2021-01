Neve a Roma, disagi ai Castelli: fiocchi a Cerveteri e Palestrina. Video

17 gennaio 2021 a

Neve nella Capitale. Nella mattinata del 17 gennaio su Roma sono caduti alcuni fiocchi di neve che, tuttavia, non hanno attaccato al suolo. La situazione è migliorata con il passare delle ore in città mentre nella cintura romana, specie nella zona dei Castelli, si sono imbiancati diversi comuni in particolare Cerveteri e Palestrina dove si sono registrati i maggiori disagi.

La neve è caduta, come testimoniano diversi video postati sui social nella zona di Roma Nord, a Bracciano, Zagarolo, sulla Cassia. Disagi anche nel piccolo borgo di Nemi dove c'è stata una copiosa grandinata. La situazione è monitorata dalla protezione civile.

